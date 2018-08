Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής "Eurobank") ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών) του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τον κ. Bradley Paul L. Martin (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Eurobank και ανώτερο στέλεχος της Fairfax) και από τον όμιλο Fairfax, ότι το συνταξιοδοτικό ταμείο "Fairfax Financial Holdings Master Trust Fund” που ελέγχεται από τη Fairfax, αγόρασε 2.000.000 μετοχές της Eurobank την 31 η Ιουλίου 2018, με μέση τιμή κτήσης ¤0,8715.

