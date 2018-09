Η Alpha Bank, κατόπιν σχετικής αξιολογήσεως που έλαβε τον Ιούνιο 2018 από τον ∆ιεθνή Οργανισμό FTSE, παραμένει στον χρηματιστηριακό δείκτη αειφορίας Financial Times Stock Exchange4Good (FTSE4GOOD) Emerging Index, ο οποίος αξιολογεί τις εισηγμένες εταιρίες ως προς την περιβαλλοντική και κοινωνική τους επίδοση.

