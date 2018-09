To είδαμε και αυτό. Η άλλοτε αδιαφιλονίκητη leader και απόλυτη κυρίαρχος της αγοράς Εθνική Τράπεζα, κατήλθε χθες στην 9 η θέση των κεφαλαιοποιήσεων του Χ.Α., κάτι που λαμβάνει χώρα για πρώτη φορά τα τελευταία πολλά χρόνια.

More in this category: