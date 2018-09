Η Εθνική ξεκίνησε αυτή τη συνεργασία με τη χορηγία του βραβείου καλύτερου ελληνικού τυριού, Best Greek Cheese Award , στο πλαίσιο των World Cheese Awards, στα οποία συμμετέχουν παραγωγοί τυροκομικών προϊόντων, ενώ περισσότεροι από 230 διεθνείς κριτές από 29 χώρες ελέγχουν τα προϊόντα, μέσω γευστικών δοκιμών.

Με σκοπό τη στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει την υλοποίηση ενεργειών και δράσεων, εστιάζοντας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραγωγής και τυποποίησης ελληνικών αγροτικών προϊόντων. Πρόσφατα σύναψε σύμβαση συνεργασίας με την Αγγλική εταιρία « The Guild of Fine Food », που διοργανώνει τα ετήσια Great Taste Awards, ένα διεθνή Διαγωνισμό, που εδώ και 30 έτη, προσφέρει μεγάλα και εγνωσμένου κύρους βραβεία αξιολόγησης τροφίμων και ποτών, σε παγκόσμιο επίπεδο.

