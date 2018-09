Σύμφωνα με το Bloomberg, η Τράπεζα Πειραιώς για να πετύχει τον στόχο επιχειρεί να πουλήσει ένα χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων με την ονομασία «Nemo», στο α' εξάμηνο του 2019. Όπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας για τη βοήθεια στην πώληση του χαρτοφυλακίου έχει προσληφθεί ο χρηματοοικονομικός σύμβουλος Houlihan Lokey Inc.

More in this category: