Qatar Airways:Προσφορές σε όλο το δίκτυο από 09/01 έως 16/1

Το δημοφιλές Travel Festival της Qatar Airways επέστρεψε σημαντικά ενισχυμένο για το 2017, προσκαλώντας τους ταξιδιώτες να εκμεταλλευτούν τις πολλαπλές εξαιρετικές προσφορές που θα βρουν σε όλο το παγκόσμιο δίκτυο της εταιρείας. Οι μοναδικές προσφορές, που θα διαρκέσουν από τις 09 έως και τις 16 Ιανουαρίου, αφορούν εισιτήρια για την Διακριμένη και Οικονομική Θέση, ειδικούς ναύλους για δύο άτομα, εκπτώσεις σε ομαδικές κρατήσεις και δωρεάν εισιτήρια για τα παιδιά, όταν ταξιδεύουν με έναν ενήλικα.

Για ακόμη μια φορά το Κυνήγι Θησαυρού του Travel Festival θα δώσει σε χιλιάδες ακολούθους της αεροπορικής εταιρείας στα social media την ευκαιρία να αναζητήσουν ένα μηδενικού κόστους Χρυσό Εισιτήριο για έναν οποιονδήποτε προορισμό της εταιρείας σε όλο τον κόσμο. Στοιχεία για το Κυνήγι του Θησαυρού θα βρείτε στις σελίδες Facebook, Instagram και Twitter της Qatar Airways καθ’ όλη τη διάρκεια της προσφοράς.

Οι επιβάτες της Qatar Airways μπορούν να επιλέξουν ακόμη περισσότερους προορισμούς το 2017, καθώς στο δίκτυο της εταιρείας πρόκειται να προστεθούν προορισμοί όπως το ‘Ωκλαντ, της Νέας Ζηλανδίας, η Κανμπέρα της Αυστραλίας, το Λας Βέγκας στις ΗΠΑ, το Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας και το Σαντιάγο της Χιλής. Οι προσφορές του Travel Festival ισχύουν για εισιτήρια μετ' επιστροφής στην Οικονομική και Διακεκριμένη Θέση με δυνατότητα ταξιδιών από τις 11 Ιανουαρίου έως και τις 15 Δεκεμβρίου 2017 σε περισσότερους από 150 προορισμούς σε Μέση Ανατολή, Ευρώπη, Ανατολική Ασία, περιοχή του Ειρηνικού και Αφρική.

Οι επιβάτες μπορούν να εξερευνήσουν το Σίδνεϋ και τη Μελβούρνη να ζήσουν μια μοναδική εξωτική εμπειρία στις Σεϋχέλλες ή να γευτούν την απαράμιλλη κουλτούρα της Άπω Ανατολής. Οι ταξιδιώτες μπορούν να επωφεληθούν από τις εξαιρετικές προσφορές πραγματοποιώντας κράτηση στο qatarairways.com ή μέσω του γραφείου πόλεως στην Αθήνα.

Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε το Travel Festival, η Qatar Airways συνεργάζεται με κορυφαίες εταιρείες όπως η Visa, προσφέροντας στους κατόχους της κάρτας εκπτώσεις έως και 15% επιπλέον στις κρατήσεις πτήσεων. Οι ταξιδιώτες μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν και τη συνεργασία με την AccorHotels, λαμβάνοντας επιπλέον 10% έκπτωση σε κάθε κράτηση διαμονής μέσα από την ιστοσελίδα της αεροπορικής εταιρείας.

Ο Δρ. Hugh Dunleavy, Chief Commercial Officer της Qatar Airways, δήλωσε: "Το Qatar Airways TravelFestival έχει μετατραπεί σε ένα συναρπαστικό διεθνές γεγονός που δίνει μεγάλη αξία και ενθαρρύνει τους ταξιδιώτες να συνεχίσουν την εξερεύνηση. Προσωπικά είμαι ενθουσιασμένος για την τρίτη διοργάνωση τουTravel Festival. Η αρχή του Νέου Χρόνου είναι η ιδανική περίοδος οργάνωσης των ταξιδιών του έτους και τοTravel Festival επιτρέπει στους ταξιδιώτες να εκμεταλλευτούν μια σειρά από φανταστικές προσφορές σε όλο το δίκτυό μας, σε εξαιρετικές τιμές.”

"Οι επιβάτες μας μπορούν επίσης να απολαύσουν δωρεάν αναβαθμίσεις στη Διακεκριμένη Θέση μας ή να ωφεληθούν από επιπλέον εκπτώσεις στις ομαδικές κρατήσεις. Οι προσφορές μας είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ενθαρρύνουν τους αξιότιμους επιβάτες μας να ταξιδέψουν μαζί μας και να δημιουργήσουν νέες αναμνήσεις με αυτούς που αγαπούν περισσότερο."

Τα μέλη του Qatar Airways Privilege Club θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να κερδίσουν διπλάσια Qmiles για τις κρατήσεις που θα πραγματοποιήσουν κατά τη διάρκεια του Travel Festival, ενώ οι ταξιδιώτες θα έχουν επίσης, την ευκαιρία να κερδίσουν ξεχωριστά δώρα, όπως οι δωρεάν αναβαθμίσεις θέσεων στην καλύτερηBusiness Class στον κόσμο, Silver και Gold κάρτες μέλους στο Privilege Club, έως και 100.000 Qmiles, πρόσβαση στα Al Maha Lounges, κουπόνια αγορών στα Duty Free στη Ντόχα, καθώς και κουπόνια για το σπα του The Airport Hotel στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμάντ. Επίσης, οι επιβάτες θα μπορούν να εκμεταλλευτούν εξαιρετικές προσφορές για ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών, σε συνεργασία με την Qatar Airways Holidays.

To Qatar Airways Travel Festival προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία για τους ταξιδιώτες να προσφέρουν στους αγαπημένους τους ταξίδια με την πολυβραβευμένη, μέσα στο 2016, εταιρεία. Η Qatar Airways διακρίθηκε ωςBest Staff Service στη Μέση Ανατολή, World’s Best Business Class 2016 και Best Business Class AirlineLounge στα βραβεία Skytrax και Business Class στα βραβεία Business Traveller Awards. Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα μια σειρά από βελτιώσεις στην καμπίνα της, με σκοπό να αναβαθμίσει την ταξιδιωτική εμπειρία, όπως το νέο amenity kit για τους επιβάτες της Διακεκριμένης Θέσης από την BRICS και το Castello Monte Vibiano Vecchio και ανανεωμένα παιδικά kit από την Hasbro για τους μικρούς φίλους.