Αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Διπλή βράβευση στο θεσμό Ermis Awards

Με διπλή βράβευση στο θεσμό Ermis Awards τιμήθηκε το αεροδρόμιο για το “Lost & Found. An Aθenian story”.

Μια πραγματική νουβέλα μυστηρίου, ένα βιβλίο με τον τίτλο "Lost & Found", που δημιουργήθηκε για το αεροδρόμιο και «ταξίδεψε» σε διεθνή συνέδρια, ήταν ο δημιουργικός και πρωτότυπος τρόπος που επέλεξε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών για να εκπέμψει τα μηνύματά του προς τις αεροπορικές εταιρείες το 2016.

Στα ετήσια Ermis Awards, τον κορυφαίο θεσμό βράβευσης της δημιουργικότητας στο Marketing και στην Επικοινωνία στην Ελλάδα που διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ένωση Εταιριών Διαφήμισης & Επικοινωνίας Ελλάδος, η ιδιαιτερότητα της Β2Β καμπάνιας του αεροδρομίου της Αθήνας με τίτλο "Aviation marketing delivered in a novel way", τιμήθηκε με

Χρυσό βραβείο στην ενότητα Branded Entertainment & Content στην κατηγορία Use or Integration of Printed Content

στην ενότητα Branded Entertainment & Content στην κατηγορία Use or Integration of Printed Content Ασημένιο βραβείο στην ενότητα Direct στην κατηγορία Καμπάνιες Direct Marketing / Business to Business

Η καμπάνια "Aviation marketing delivered in a novel way" υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία J.Walter Thompson Athens.

Για τη βράβευση του Lost & Found και της καμπάνιας του ΔΑΑ, η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, κ. Ιωάννα Παπαδοπούλου, δήλωσε: «Για το 2016, επιλέξαμε την τέχνη της αφήγησης. Τα μηνύματά μας προς τους συνεργάτες μας μεταφέρονται με ένα βιβλίο. Η διπλή βράβευση της καμπάνιας με χρυσό και ασημένιο Ερμή, τιμά την επιλογή μας για καινοτομία, πρωτοπορία και δημιουργικότητα στο αεροδρομιακό marketing.

Μέσα από τη νουβέλα μας, “Lost & Found. An Aθenian story”, εκφράζεται ο διαρκής στόχος του αεροδρομίου για την ενίσχυση των αεροπορικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά μας, αλλά και για την ενίσχυση και την προώθηση του προορισμού Αθήνα. Το "Lost & Found" παρουσιάστηκε σε διεθνή συνέδρια, ξεχωρίζοντας για την πρωτοποριακή προσέγγιση marketing που ακολουθήσαμε. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα η αναγνώριση της προσπάθειάς μας για την ανάδειξη της καινοτομίας ως στρατηγικής εταιρικής επιλογής και, ουσιαστικά, ως τρόπου σκέψης που παράγει πρωτοποριακές ιδέες και ενσωματώνει δημιουργικά τα παραδοσιακά μέσα και εργαλεία marketing και επικοινωνίας.»