Με €1δισ. χρηματοδοτούν 5 τράπεζες τα 14 αεροδρόμια

Μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 968,4 εκατ. ευρώ παρέχει κοινοπραξία δανειστών που αποτελείται από τις Alpha Bank , BSTDB, EBRD, EIB και IFC. "Οι μοντέρνες υποδομές θα διαδραματίσουν ένα κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας" δήλωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Πιερ Μοσκοβισί, αρμόδιος για τις Οικονομικές και τις Δημοσιονομικές Υποθέσεις, την Φορολογία και τα Τελωνεία.

Αναλυτικά, σύμφωνα με ανακοίνωση, κοινοπραξία κορυφαίων χρηματοδοτικών ιδρυμάτων υπέγραψε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου με την Fraport Greece για την παραχώρηση των 14 περιφερειακών ελληνικών αεορδρομίων διάρκειας 40 ετών.

Η κοινοπραξία των δανειστών περιλαμβάνει τις: Alpha Bank (284,7 εκατ. ευρώ), Black Sea Trade and Development Bank (62,5 εκατ. ευρώ) European Bank for Reconstruction and Development (186,7 εκατ. ευρώ), European Investment Bank (280,4 εκατ. Ευρώ), και International Finance Corporation (154,1 εκατ. ευρώ), μέλος του World Βank Group.

H IFC θα παρέχει, επίσης, στην Fraport Greece αποκλειστικά ανταλλαγή επιτοκίων αντιστάθμισης σε Ευρώ, έτσι ώστε να βοηθήσει την εταιρεία να αντισταθμίσει πιθανές διακυμάνσεις στα επιτόκια κατά τη διάρκεια του δανείου.

Από το συνολικό δάνειο ποσό 280,4 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση των επικείμενων έργων ανάπτυξης στα 14 αεροδρόμια, ενώ 688 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή του προκαταβολικού τιμήματος παραχώρησης (1,234 δις. ευρώ) στο ΤΑΙΠΕΔ.

Πρόσφατα, η Fraport Greece ανακοίνωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αυξάνοντας το συνολικό κεφάλαιό της στα 650 εκατ. ευρώ.

Η Fraport Greece, μία κοινοπραξία της Fraport AG και του Όμιλου Κοπελούζου, θα καταβάλει 1,234 δισ. ευρώ συνολικά στο ΤΑΙΠΕΔ για την παραχώρηση. Το ποσό αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο τίμημα παραχώρησης που έχει καταβληθεί ποτέ στο ελληνικό κράτος.

Μέσω της επένδυσης αυτής, οι δύο μέτοχοι της Fraport Greece υποστηρίζουν τις προσπάθειες της χώρας για ανάκαμψη, δείχνοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της. Η συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των υποδομών στα αεροδρόμια.

Η Fraport Greece θα επενδύσει τουλάχιστον 400 εκατ. ευρώ στη διάρκεια των πρώτων 4 ετών σε κατασκευαστικά έργα για την ανάπτυξη των αεροδρομίων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του τουρισμού, μία από τις κινητήριες δυνάμεις της ελληνικής οικονομίας. Σε όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης, οι επενδύσεις στις υποδομές των αεροδρομίων θα ξεπεράσουν το ποσό των 1,4 δις. ευρώ.

Τα 14 αεροδρόμια που περιλαμβάνονται στο έργο παραχώρησης είναι: Άκτιο, Χανιά, Καβάλα, Κεφαλονιά, Κέρκυρα, Κως, Μυτιλήνη, Μύκονος, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Θεσσαλονίκη και Ζάκυνθος. Συνολικά, τα 14 αεροδρόμια εξυπηρέτησαν 25,2 εκατ. επιβάτες μέσα στο 2016.

Η Fraport AG είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο των αεροδρομίων διεθνώς με παρουσία σε 4 ηπείρους μέσω θυγατρικών και επενδύσεων.

Το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, η έδρα της εταιρείας, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κέντρα αεροπορικών μεταφορών στον κόσμο. H Fraport AG απασχολεί περίπου 21,000 άτομα σε όλο τον κόσμο. Ο Όμιλος Κοπελούζου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας όπως, μεταξύ άλλων, η ενέργεια, τα αεροδρόμια, η ανάπτυξη και διαχείριση ακινήτων.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Πιερ Μοσκοβισί, αρμόδιος για τις Οικονομικές και τις Δημοσιονομικές Υποθέσεις, την Φορολογία και τα Τελωνεία, δήλωσε:

"Οι μοντέρνες υποδομές θα διαδραματίσουν ένα κρίσιμο ρόλο στην υποστήριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Αυτό απαιτεί βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες θα διασφαλίσουν την πλήρη επίτευξη των δυνατοτήτων για δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωση της ανάπτυξης. Αυτή η συμφωνία, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επιτυγχάνει την κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για τη χρηματοδότηση αναβαθμίσεων σε υποδομές ανάπτυξης, που θα υποστηρίξουν, για παράδειγμα, τον τουρισμό και την κινητικότητα. Αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του είδους των επενδύσεων, για την υποστήριξη των οποίων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευτεί, καθώς προσφέρουν εξέλιξη και ανάπτυξη".

Ο κ. Alexander Zinell, CEO της Fraport Greece, σχολίασε:

"Η υπογραφή της χρηματοδότησης για την μεγαλύτερη παραχώρηση στην Ελλάδα είναι μία ιστορική στιγμή. Μαζί με τα κεφάλαια από τους μετόχους μας, τα έσοδα των δανείων θα χρησιμοποιηθούν στην πληρωμή του προκαταβολικού τιμήματος παραχώρησης και στο τετραετές πρόγραμμα ανάπτυξης των αεροδρομίων. Η επιτυχής χρηματοδότηση του πολύπλοκου αυτού έργου αποτελεί σαφές μήνυμα όσον αφορά στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στην εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η εταιρεία μας και στην αξιοπιστία των μετόχων μας, Fraport AG και Όμιλου Κοπελούζου. Το ελληνικό κράτος μας έχει αναθέσει τη διαχείριση 14 αεροδρομίων σε όλη τη χώρα, τα περισσότερα από τα οποία αποτελούν "πύλες" για τουριστικούς προορισμούς σε μεγάλη ακμή. Είμαστε περήφανοι που θα διαδραματίσουμε ένα σημαντικό ρόλο στη μελλοντική ανάπτυξη αυτών των προορισμών στηρίζοντας την τουριστική βιομηχανία της χώρας".

O κ. Βαγγέλης Μπαλτάς, CFO της Fraport Greece, δήλωσε: "Αυτή η συμφωνία είναι το αποτέλεσμα μίας μεγάλης και γόνιμης διαδικασίας. Ύστερα από εντατικές εργασίες διάρκειας 15 μηνών η Fraport Greece υπέγραψε ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 1 δις. ευρώ με τις Alpha Bank, BSTDB, EBRD, EIB και IFC.

Οι συνεργάτες μας υποστήριξαν αυτή τη συναλλαγή από την αρχή λόγω των συνολικών θετικών επιπτώσεων που θα έχει το συγκεκριμένο έργο στην ελληνική οικονομία. Μαζί με τη συνεισφορά των συνεργατών μας το συνολικό ποσό της επένδυσης ξεπερνά το ποσό των 1,65 δις. ευρώ. Εργαστήκαμε όλοι μαζί διασφαλίζοντας ότι το σύνθετο αυτό έργο θα είναι επιτυχές. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας για τις προσπάθειές τους και τη συμβολή τους στη θέσπιση γερών θεμελίων για το μέλλον του έργου παραχώρησης".

Δάνειο για κεφαλαιουχικές δαπάνες:

Ο κ. Jonathan Taylor, Αντιπρόεδρος της EIB και υπεύθυνος για την Ελλάδα, δήλωσε: "Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι στην ευχάριστη θέση να επενδύει στην επέκταση και βελτίωση 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο έργο έχει μεγάλη σημασία, τόσο σε εθνικό όσο και τοπικό επίπεδο. Θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα παρέχει μια σημαντική ώθηση στον τουρισμό - έναν τομέα που έχει αποδείξει τη σημασία του, και την ανθεκτικότητά του, κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Η Τράπεζα της ΕΕ θα στηρίξει περαιτέρω επενδύσεις στην Ελλάδα που προωθούν την ανάπτυξη και συμβάλλουν στη δημιουργία βιώσιμων και υψηλής ποιότητας θέσεων εργασίας". (Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπέγραψε δάνεια ύψους 281 εκατ. ευρώ συνολικά για τη χρηματοδότηση του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα. Η συναλλαγή υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), που αποτελεί την "καρδιά" του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη).

Δάνειο για τίμημα παραχώρησης

Ο κ. Ιωάννης Εμίρης, Executive General Manager της Alpha Bank, δήλωσε: "Αποτελεί χαρά μας που συμμετέχουμε μαζί με μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση μίας από τις πιο σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Τα 14 αεροδρόμια στο σύνολό τους αποτελούν τις βασικές πύλες του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος συμβάλλει σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας. Η χρηματοδότηση θα υποστηρίξει την προσπάθεια της Fraport Greece για αύξηση των δυνατοτήτων των αεροδρομίων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία τους, παράλληλα με τη δημιουργία νέων ευκαιριών και την προώθηση της ευημερίας των αντίστοιχων τοπικών κοινωνιών και περιφερειών. Η Alpha Bank προσφέρει χρηματοδοτικές λύσεις που υποστηρίζουν την οικονομική ανάπτυξη, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας".



Ο Πρόεδρος της BSTDB, κ. Ihsan Ugur Delikanli, δήλωσε:

"Ως Πολυμερής Τράπεζα Αναπτύξεως με έδρα την Ελλάδα, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συμβάλλουμε σε αυτό το μεγάλο έργο υποδομής που έχει πρωταρχική σημασία για την ανάπτυξη της ελληνική οικονομίας. Είναι μία σημαντική επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας. Επιπλέον, το έργο ενισχύει τη συνεργασία μεταξύ των ΠΤΑ και του ιδιωτικού τομέα και προωθεί την αναπτυξιακή αποτελεσματικότητα προς όφελος της χώρας και της ευρύτερης περιοχής".

Ο κ. Phil Bennett, EBRD First Vice President and Head of Client Services Group, δήλωσε: "Είμαστε στην ευχάριστη θέση να συμμετέχουμε σε αυτή τη συναλλαγή-ορόσημο, η οποία αναμένουμε να προσφέρει μία ώθηση στην οικονομία και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ανάπτυξη, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα. Ο εκσυγχρονισμός των βασικών αυτών υποδομών, και η στήριξη του τουρισμού ειδικότερα, θα βελτιώσει την πρόσβαση, την ανταλλαγή και την ενσωμάτωση. H EBRD είναι στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να υποστηρίζει τους στρατηγικούς εταίρους της που θα προσφέρουν ιδιωτική χρηματοδότηση και τεχνογνωσία στα περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας δημιουργώντας ένα σημαντικό μοντέλο για μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης των υποδομών".

Ο κ. Δημήτρης Τσιτσιράγκος, Vice President of New Business της IFC, δήλωσε: "Έχει αποδειχθεί σε μέρη ανά τον κόσμο ότι αεροδρόμια με σωστή διαχείριση λειτουργούν ως "οικονομικές μηχανές". Αυτή η παραχώρηση-ορόσημο αποτελεί ένα άριστο παράδειγμα υποστήριξης της ελληνικής οικονομίας από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς δημιουργούνται έσοδα για το κράτος και θέσεις εργασίας, ενώ ενισχύεται η εμπιστοσύνη σε ζωτικούς τομείς. Η συμμετοχή της IFC στον κλάδο του τουρισμού και των υποδομών μπορεί να προσελκύσει επιπλέον επενδύσεις ενθαρρύνοντας νέα αναπτυξιακά έργα που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη"