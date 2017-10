«Η σημασία τη απευθείας σύνδεσης δεν περιορίζεται στο πεδίο των διμερών σχέσεων. Η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι Δύσης και Ανατολής, Βορρά και Νότου. Η απευθείας σύνδεση πρόκειται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις προοπτικές της Ελλάδας να αναδειχθεί σε περιφερειακό διαμετακομιστικό κέντρο δίνοντας νέα δυναμικής τη συνδεσιμότητα μεταξύ των τριών ηπείρων Ασίας, Ευρώπης και Αφρικής κι επιτρέποντας την Ελλάδα να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη του Νέου Δρόμου του Μεταξιού (one belt one road)» ανέφερε ο κ. Zou Xiaoli Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

«Οι επιτυχίες στις συνεργασίες της Cosco Shipping, State Grid of China (στρατηγικός επενδυτής στον ΑΔΜΗΕ ) και της Air China με τους εταίρους τους στην Ελλάδα μας δείχνουν ότι συντονίζουμε τις προσπάθειές μας, μπορούμε να πραγματοποιούμε τα όνειρά μας» κατέληξε ο κ. Xiaoli.

Στόχος η ακμάζουσα τουριστική αγορά

Παράλληλα η Ελλάδα προσδοκά την αύξηση του τουριστικού ρεύματος ειδικά σε μια περίοδο που ποντάρει στον κλάδο για την ανάκαμψη της οικονμίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το επόμενο έτος έχει χαρακτηριστεί από την ΕΕ «Έτος Κίνας» στον τουρισμό όπως ανέφερε και ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι στην πρόσφατη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για τον Τουρισμό στις Βρυξέλλες. Άλλωστε η ΕΕ προωθεί στρατηγική προσέλκυσης Κινέζων τουριστών καθώς κατά μέσο όρο καθένας από αυτούς επισκέπτεται 4 περίπου χώρες σε κάθε του ταξίδι στην Γηραιά Ήπειρο.

Οι Κινέζοι βρίσκονται στην κορυφή των ταξιδιωτικών δαπανών παγκοσμίως. Το 2014 δαπάνησαν 165 δισ USD και το 2015 έφθασαν σχεδόν τα 200 δισ USD. Το 2020 αναμένεται να ξεπεράσουν τα 330 δισ USD (στοιχεία Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού)

Ωστόσο η Αθήνα επιδιώκει και την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων από το γίγαντα της Ασίας ειδικά σε κομβικούς τομείς όπως οι υποδομές και οι τηλεπικοινωνίες και η παρουσία απευθείας πτήσης καθιστά τις διμερείς επαφές ευκολότερες συμβολικλα και ουσαστικά.

«Η άμεση σύνδεση των δύο χωρών, δε σηματοδοτεί μόνο μια νέα περίοδο στις αεροπορικές σχέσεις μας με προφανείς επιπτώσεις στην άμεση επικοινωνία Ελλήνων και Κινέζων πολιτών, στον τουρισμό, στο εμπόριο και σε πολλούς τομείς στης οικονομίας» τόνισε ο Χρήστος Σπίρτζης υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην τελετή άφιξης της πρώτης απευθείας πτήσης της γραμμής Αθήνα -

Πεκίνο.

«Για μας η άμεση σύνδεση με την Κίνα αποτελεί μέρος της εθνικής στρατηγικής μας που με συγκεκριμένες κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και αποτελεσματικές δράσεις της κυβέρνησης, των υπηρεσιών και των φορέων παίρνει σάρκα και οστά σήμερα» συμπλήρωσε.

«Το δρομολόγιο δε θα συνδέσει μόνο τις πρωτεύουσες των δύο χωρών αλλά αναμένεται να δημιουργήσει προοπτικές αύξησης της συνδεσιμότητας της χώρας μας με την Άπω Ανατολή και την Αυστραλία» ανέφερε ο κ. Σπίρτζης.

Η σύνδεση Πεκίνου – Αθήνας διαθέτει ιδιαίτερη δυναμική, η επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 48% το 2017 σε σχέση με το 2016, γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα της αγοράς για εκτέλεση απευθείας δρομολογίων.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τον υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων η συνολική επιβατική κίνηση παρουσιάζει αύξηση της τάξης του 37.2 % μέσα σε τρία χρόνια. Από 81.701 επιβάτες που διακινήθηκαν το 2013 (με πτήσεις με ενδιάμεσους σταθμούς) έφτασαν τις 112.112 το 2016. Επίσης οι αφίξεις επιβατών από την Κίνα αυξήθηκαν κατά 105%, από 16.534 το 2013 σε 33.855 το 2016.

Η στρατηγική της Κίνας

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρόσφατη επίσημη υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα κυβερνητική επίσκεψη στο Πεκίνο πραγματοποιήθηκε η υπογραφή, τριετούς Action Plan 2017-2019, με την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (National Development Reforms Commission, NDRC) και υπήρξαν συναντήσεις με κινεζικές επιχειρήσεις και φορείς με τις οποίες υπογράφηκαν και σχετικές συμφωνίες. Οι τομείς πρώτης προτεραιότητας του Action Plan είναι αυτοί των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

Το τριετές Action Plan με την NDRC (2017-2019) είναι η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας σε βασικά πεδία μεταξύ των δύο χωρών και ο αποτελεσματικός συνδυασμός της Πρωτοβουλίας «One Belt and One Road» με την «Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ελλάδας». Σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις η στρατηγική «One Belt One Road» δημιουργεί τον χώρο και τις δυνατότητες στην Ελλάδα να αναβαθμίσει τον δικό της ρόλο και να αξιοποιήσει τη θέση της στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ καθώς αναμένεται να δημιουργήσει εμπορικές συναλλαγές ύψους 3 τρισ. δολάρια και επενδύσεις ύψους 40 δισ. δολαρίων. Ήδη δε έχουν υπογραφεί διμερείς συμφωνίες με 30 χώρες και η Ελλάδα είναι μία από αυτές.

Γιώργος Αλεξάκης