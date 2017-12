Η Ryanair, υπενθυμίζει στο επιβατικό κοινό, πως η νέα πολιτική αποσκευών της θα τεθεί σε εφαρμογή σε ένα μήνα. Πιο συγκεκριμένα, από τις 15 Ιανουαρίου του 2018:

Μόνο οι επιβάτες με Προτεραιότητα Επιβίβασης (συμπεριλαμβανομένων των επιβατών με ναύλους Plus, Flexi Plus & Family Plus) θα έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουν δύο χειραποσκευές στην καμπίνα. Η Προτεραιότητα Επιβίβασης μπορεί να προσκομιστεί έναντι €/£5 την ώρα της κράτησης ή να προστεθεί στην κράτηση έως και μία ώρα πριν την ώρα αναχώρησης έναντι €/£6.

Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες (χωρίς προτεραιότητα) θα μπορούν να μεταφέρουνε μόνο μία μικρή χειραποσκευή στην καμπίνα, ενώ η δεύτερη (μεγαλύτερη) χειραποσκευή θα παραδίδεται στην πύλη επιβίβασης, δωρεάν.

Η νέα πολιτική αποσκευών της Ryanair, συμπεριλαμβάνει μειωμένες χρεώσεις για παραδοτέες αποσκευές (από 35€ σε 25€) και αυξημένο μέγιστο περιθώριο κιλών από 15 σε 20 κιλά.

Ο Kenny Jacobs της Ryanair δήλωσε: «Υπενθυμίζουμε ευγενικά στο επιβατικό κοινό, πως από τις 15 Ιανουαρίου του 2018, μόνο οι επιβάτες με προτεραιότητα επιβίβασης θα έχουν την δυνατότητα να μεταφέρουνε δύο χειραποσκευές στην καμπίνα. Όλοι οι υπόλοιποι επιβάτες, θα μπορούνε να μεταφέρουν μία μικρότερη χειραποσκευή στην καμπίνα, ενώ η δεύτερη (μεγαλύτερη) αποσκευή τους θα παραδίδεται δωρεάν στην πύλη επιβίβασης. Μέσω της νέας αυτής πολιτικής, θα επιταχύνουμε την επιβίβαση και θα περιορίσουμε τις καθυστερήσεις, προσφέροντας παράλληλα μειωμένες τιμές και αυξημένο όριο κιλών κατά 33%.»