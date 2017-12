Νέα σύνδεση για το δρομολόγιο Μύκονος – Μπολόνια, η οποία θα πραγματοποιείται με συχνότητα δύο εβδομαδιαίων πτήσεων ως μέρος του καλοκαιρινού προγράμματος που ξεκινάει το Μάρτιο, ανακοίνωσε η Ryanair.

Οι Έλληνες επιβάτες και επισκέπτες μπορούν να επωφεληθούν από ακόμα χαμηλότερους ναύλους στα πλαίσια του προγράμματος "Always Getting Better" το οποίο περιλαμβάνει:

Μειωμένη τιμή για κάθε παραδοτέα αποσκευή - 25€, μια παραδοτέα αποσκευή 20 κιλών

Πτήσεις με σύνδεση μέσω Μιλάνου Μπέργκαμο

Νέα συνεργασία με το Erasmus Network με φοιτητικές προσφορές και ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα κρατήσεων

Alexa voice recognition για αναζήτηση πτήσεων και ξενοδοχείων στο Ryanair.com

Νέα ιστοσελίδα και app για το Ryanair Rooms

Για να γιορτάσει την ανακοίνωση της νέας σύνδεσης Μύκονος – Μπολόνια, η εταιρεία απελευθερώνει ναύλους από Μύκονο από 29.99 ευρώ, για ταξίδια από το Μάρτιο μέχρι το Μάϊο. Η προσφορά αυτή, ισχύει για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (22 Δεκεμβρίου).