Συνεχίζεται η προσθήκη νέων προορισμών προσβάσιμων από το αεροδρόμιο Καλαμάτας το 2018, μετά το θετικό σερί των τελευταίων ετών.

Σύμφωνα με την ΤΕΜΕΣ, η εταιρεία που διαχειρίζεται την Costa Navarino, από το νέο έτος το γνωστό συγκρότημα έρχεται ακόμα πιο κοντά στις Βρυξέλλες, στην Κοπεγχάγη και στη Βιέννη.

Συγκεκριμένα, από το 2018 η Brussels Airlines, η Aegean Airlines, η Austrian MyHolidays και η Eurowings αντίστοιχα, θα συνδέουν την Costa Navarino μέσω απευθείας εβδομαδιαίων πτήσεων από τις παραπάνω ευρωπαϊκές πόλεις, με το Διεθνές Αεροδρόμιο Καλαμάτας "Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος".

Η Costa Navarino προωθεί τη δωδεκάμηνη λειτουργία του συγκροτήματος και οι αεροπορικές συνδέσεις παίζουν καθοριστικό ρόλο προς την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου. Με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών καθόλη τη διάρκεια του έτους κι εκτός της υψηλής τουριστικής σεζόν πραγματοποιούνται στο συγκρότημα και διεθνείς διοργανώσεις.

Τώρα ο χρόνος μετράει αντίστροφα για το 2ο διεθνές τουρνουά γκόλφ της Costa Navarino, που πραγματοποιείται από τις 21 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2018, μέσα από τους τρεις αγωνιστικούς γύρους που θα διεξαχθούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών της Costa Navarino, The Dunes Course και The Bay Course. Επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από την Αμερική, την Ευρώπη και την Αφρική έχουν ήδη σχηματίσει ομάδες και το ενδιαφέρον κορυφώνεται για την τελική συμπλήρωση των 50 ομάδων που έχουν την δυνατότητα εγγραφής μέχρι και την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018. Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά είναι για ακόμα μία χρονιά η Aegean Airlines, μέλος της παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance.

Το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe, και τελεί υπό την αιγίδα των PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.). Η διοργάνωση έχει και φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων του τουρνουά θα διατεθούν για τα Παιδικά Χωριά SOS.