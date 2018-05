Ο Πρύτανης του Hellenic American University και δημιουργός του προγράμματος, Dr. Triant Flouris , δήλωσε: «Το Aviation and Flight Academy συνεχίζεται και θεσμοθετείται ως μια μοναδική και ουσιαστική συνέργεια μεταξύ του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και του Hellenic American University, με σκοπό την καλύτερη δυνατή κατάρτιση από μικρή ηλικία των μελλοντικών επαγγελματιών στο χώρο των αερομεταφορών. Προσδοκούμε στη συνέχιση και επέκταση του προγράμματος τόσο γεωγραφικά σε άλλες πόλεις της Ελλάδας όσο και ακαδημαϊκά με νέες εκπαιδευτικές ενότητες.».

Με αφορμή τη φετινή διοργάνωση, η Διευθύντρια Επικοινωνίας & Μάρκετινγκ του ΔΑΑ, Ιωάννα Παπαδοπούλου , δήλωσε: «Για τρίτη χρονιά κοντά μας, το Aviation and Flight Academy είναι μία ξεχωριστή και πρωτοποριακή εκπαιδευτική πρωτοβουλία που συνεχίζουμε και φέτος, μαζί με το Hellenic American University. Καθημερινά, για ένα μήνα, οι μαθητές μας θα διδαχθούν τις αρχές της αεροπορίας από εκλεκτά και έμπειρα στελέχη της αεροπορικής και της ακαδημαϊκής κοινότητας, σε ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που θα τους χαρίσει ουσιαστικές γνώσεις σε επίπεδο θεωρίας αλλά και on-site πρακτικής, και θα τους προσφέρει μια πρώτη εικόνα από τον άκρως συναρπαστικό, και επαγγελματικά πολλά υποσχόμενο, αεροπορικό κλάδο!»

To Hellenic American University διοργανώνει και φέτος, σε συνεργασία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, την 3 η Ακαδημία θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων αεροπορίας. Ο ετήσιος και ιδιαίτερα επιτυχημένος θεσμός του Aviation and Flight Academy απευθύνεται σε παιδιά 14-17 ετών που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τις πρώτες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τον αεροπορικό κλάδο, αλλά και αγαπούν τον κόσμο της αεροπορίας.

