To Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της Autohellas εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια του Προέδρου της εταιρίας μας, Θεόδωρου Βασιλάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα Πέμπτη, 17 Μαΐου 2018, σε ηλικία 78 ετών.

To Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της AEGEAN εκφράζουμε τη βαθύτατη θλίψη μας για την απώλεια του Ιδρυτή και Προέδρου της εταιρίας μας, Θεόδωρου Βασιλάκη. O Προέδρος μας ήταν για όλους μας η πηγή έμπνευσης από την πρώτη πτήση, τον πρώτο μας επιβάτη μέχρι σήμερα. Οι αξίες που πρέσβευε, όσο και το όραμά του θα συνεχίσουν να μας οδηγούν.

More in this category: