Ο εθνικός αερομεταφορέας του Κατάρ κατέχει τον τίτλο της «Καλύτερης Αεροπορικής Εταιρείας στον Κόσμο», που έλαβε στα World Airline Awards, που διοργανώθηκαν από το Skytrax. Εκτός από τον τίτλο της Καλύτερης Αεροπορικής Εταιρείας, η Qatar Airways κατέλαβε επίσης και μία σειρά άλλων σημαντικών βραβείων στην τελετή, όπως αυτών των «World's Best Business Class», «Best Airline για τη Μέση Ανατολή» και «Best First Class Airline Lounge στον κόσμο». Το τμήμα Cargo της Qatar Airways, ο τρίτος μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών cargo στον κόσμο, εξυπηρετεί πάνω από 60 αποκλειστικούς προορισμούς μεταφορών μέσω του σύγχρονου κόμβου της Ντόχα.

Η αεροπορική εταιρεία πρόκειται να υποδεχτεί τους επισκέπτες της έκθεσης με το ξεχωριστό της περίπτερο στην Αίθουσα 3, όπου θα τους μεταφέρει σε ένα μοναδικό ταξίδι ήχων, γεύσεων και εικόνων. Στο περίπτερο της εταιρείας, με νούμερο 3.450, θα τους υποδεχθεί ομάδα από το πλήρωμα καμπίνας της Qatar Airways, για να δοκιμάσουν την νέα “First in Business” Qsuite καμπίνα Διακεκριμένης Θέσης της εταιρείας, έχοντας την ευκαιρία να γευτούν από κοντά την ξεχωριστή φιλοξενία και την άνεση της πολύ-βραβευμένης business class καμπίνας. Η αεροπορική εταιρεία πρόκειται να διοργανώσει επίσης ένα κοκτέιλ το απόγευμα της 6η Ιουνίου, από τις 17:00 έως και τις 19:00, δίνοντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να δοκιμάσουν το ιδιαίτερο μενού που προσφέρεται εν πτήσει στη Διακεκριμένη Θέση.

More in this category: