3. Το Last Minute, συνολικού εμβαδού 246 τ.μ., το οποίο διαθέτει μια μικρότερη συλλογή από τα δημοφιλέστερα προϊόντα αρωμάτων και καλλυντικών, ποτών, καπνικών, ελληνικών προϊόντων κ.α. και απευθύνεται στους ταξιδιώτες για αγορές της τελευταίας στιγμής.

1. Το Walkthrough Self Service, συνολικού εμβαδού 1.074 τ.μ. το οποίο διαθέτει επώνυμα αρώματα και καλλυντικά καθώς και μία μεγάλη ποικιλία οινοπνευματωδών, σοκολατών, ελληνικών τροφίμων και ποτών, καπνικών, ηλεκτρονικών ειδών, ειδών ταξιδίου, αναμνηστικών καθώς και εταιρίες με ελληνικά φυσικά καλλυντικά. Σε κεντρικό σημείο του καταστήματος παρουσιάζεται ειδικά σχεδιασμένο, το Hellenic gourmet που προσφέρει στους ταξιδιώτες μια τελευταία γεύση Ελλάδας. Εδώ, μπορούν οι πελάτες μας να προμηθευτούν παραδοσιακά τρόφιμα και ποτά από τη Ρόδο αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα.

