Σε σημερινή εκδήλωση που διοργανώθηκε από τη Fraport Greece στα Χανιά, παρουσία των Τοπικών Αρχών, εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης και των τουριστικών παραγόντων της Κρήτης, και με κεντρικό σύνθημα το “We are here”, ανακοινώθηκε το νέο δρομολόγιο της Sky Express, Αθήνα-Χανιά.

