Η Emirates, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία παγκοσμίως, αναζητά υποψήφιους από την Ελλάδα να ενισχύσουν το διεθνές πλήρωμά της. Η Εταιρεία με έδρα το Ντουμπάϊ, διοργανώνει δύο «Open Day»-Ημέρες Καριέρας στην Ελλάδα. Την Πέμπτη 28 Ιουνίου, στις 8.00 π.μ. στο Athenaeum InterContinental, Λ. Συγγρού 89-93, στην Αθήνα και την Κυριακή 1η Ιουλίου, στις 8.00 π.μ. στο The Met Hotel, 26ης Οκτωβρίου 48, στη Θεσσαλονίκη.

More in this category: