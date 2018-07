Το πρόγραμμα Fly me to the Moon συνεχίζεται στο αεροδρόμιο για έκτη συνεχή χρονιά, “ταξιδεύοντας” επιβάτες και επισκέπτες σε όλη την Ελλάδα!

Μέσα από την ομορφιά της χώρας μας, ο νέος κύκλος του Fly me to the Moon προσκαλεί ταξιδιώτες και επισκέπτες του αεροδρομίου να ανακαλύψουν ξεχωριστούς προορισμούς, να γευτούν τοπικά εδέσματα, να μάθουν για την ιστορία και τον πολιτισμό του κάθε τόπου, να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία, ακόμη και να... χορέψουν τοπικούς χορούς πριν από την πτήση τους.

Με τη Στερεά Ελλάδα να εγκαινιάζει το Fly me to the Moon 6, την Παρασκευή, 6 Ιουλίου, οι ταξιδιώτες θα γνωρίσουν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών τις ομορφιές της Βοιωτίας, της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας, θα ακούσουν υπέροχη μουσική σε ένα αφιέρωμα στον διακεκριμένο Έλληνα συνθέτη Νίκο Σκαλκώτα και θα δοκιμάσουν μοναδικά τοπικά εδέσματα.

Έτσι, το Fly me to the Moon δίνει μια πρώτη «Στερεοελλαδίτικη» γεύση από την Ελλάδα, αρχίζοντας να «ξεδιπλώνει» το φυσικό κάλλος, την πολιτισμική ταυτότητα, τη γαστρονομία, τα ήθη και τα έθιμα, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά και τη σύγχρονη εικόνα κάθε περιοχής.