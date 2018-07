Η Qatar Airways κατέχει τον τίτλο της «Καλύτερης Αεροπορικής Εταιρείας στον Κόσμο», που έλαβε στα World Airline Awards, που διοργανώθηκαν από το Skytrax. Εκτός από τον τίτλο της Καλύτερης Αεροπορικής Εταιρείας, η Qatar Airways κατέλαβε επίσης και μία σειρά άλλων σημαντικών βραβείων στην τελετή, όπως αυτών των «World's Best Business Class», «Best Airline για τη Μέση Ανατολή» και «Best First Class Airline Lounge στον κόσμο».

More in this category: