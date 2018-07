«Το εφαρμοσμένο επιχειρησιακό μας μοντέλο, έχει επιδείξει τη μεγαλύτερη σε διάρκεια κερδοφόρα εμπορική παραγωγή, σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλο σημαντικό καλλιεργητή κάθετης γεωργίας», δήλωσε η Sonia Lo, Chief Executive Officer της Crop One Holdings. «Είμαστε καλλιεργητές που χρησιμοποιούν την πιο εκλεπτυσμένη επιστήμη καλλιέργειας φυτών, με αποδεδειγμένη επιχειρηματική αποτελεσματικότητα, παρέχοντας κορυφαία καταναλωτικά προϊόντα, καθημερινά. Μετά από έρευνα 10μηνών, η επιλογή της EKFC επιβεβαιώνει το επιτυχημένο επιχειρηματικό μας μοντέλο, το οποίο αξιοποιεί κατοχυρωμένη, με πατέντα, τεχνολογία και διαδικασίες για τη βελτιστοποίηση των καλλιεργειών και την ενίσχυση της μέγιστης ανάπτυξης.

«Ως μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις τροφοδοσίας αεροπορικών εταιρειών στον κόσμο, η Emirates Flight Catering αναζητά πάντα την καινοτομία και τους τρόπους να βελτιώσει την παραγωγικότητα, το προϊόν και την ποιότητα των υπηρεσιών. Εισάγοντας την πιο σύγχρονη τεχνολογία στις δραστηριότητές μας, εξασφαλίζουμε στη δική μας αλυσίδα εφοδιασμού, υψηλής ποιότητας, τοπικά, φρέσκα προϊόντα, ενώ παράλληλα μειώνουμε σημαντικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα. Με χαρά συνεργαζόμαστε με τη Crop One, κορυφαία Εταιρεία στα συστήματα καλλιέργειας, συσκευασίας και διανομής και μια επιτυχημένη εταιρεία που μοιράζεται τις εταιρικές μας αξίες. Μαζί, θα παρέχουμε άρτια προϊόντα και υψηλή αξία στους πελάτες και τους κοινωνικούς μας εταίρους», δήλωσε ο Saeed Mohammed, Chief Executive Officer της Emirates Flight Catering.

Η Αυτού Υψηλότης Σεΐχης Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Πρόεδρος και Chief Executive της Emirates Airline and Group, δήλωσε: «Η ανακοίνωση αυτής της συνεργασίας είναι ορόσημο για το Emirates Group, το Ντουμπάϊ και τα ΗΑΕ. Η επένδυση αυτή που θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη γεωργική εγκατάσταση παγκοσμίως, συνδέεται απόλυτα με το στόχο των ΗΑΕ για μεγαλύτερη αγροτική αυτάρκεια, ένα όραμα που ξεκίνησε με τον εκλιπόντα Σεΐχη Zayed bin Sultan Al Nahyan, τον ιδρυτή των ΗΑΕ. Οι παροχές πρωτοποριακής τεχνολογίας της μονάδας, ενισχύουν επίσης τη θέση του Ντουμπάϊ ως κόμβο καινοτομίας, παγκοσμίως».

Η Emirates Flight Catering (EKFC) και η Crop One θα επενδύσουν από κοινού, $40 εκατομμύρια δολάρια, με σκοπό να δημιουργήσουν κοντά στο Διεθνές Αεροδρόμιο Al Maktoum στο Dubai World Central, τη μεγαλύτερη κάθετη γεωργική εγκατάσταση, παγκοσμίως. Το έργο υλοποιείται με κοινοπραξία ανάμεσα στην Emirates Flight Catering και την Crop One Holdings με έδρα τις ΗΠΑ, παγκόσμιο ηγέτη στα συστήματα κάθετης εκμετάλλευσης.

