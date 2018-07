Η Qatar Airways έχει αποσπάσει μια σειρά από κορυφαίες διακρίσεις, όπως το βραβείο Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς από τα αναγνωρισμένα 2017 Skytrax World Airline Awards, τα οποία πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Paris Air Show. Είναι η τέταρτη φορά που η Qatar Airways αποσπά αυτή την κορυφαία διάκριση. Εκτός από τον τίτλο της Καλύτερης Αεροπορικής Εταιρείας, ο εθνικός αερομεταφορέας του Κατάρ κατέκτησε επίσης και άλλα σημαντικά βραβεία, όπως Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στη Μέση Ανατολή, Καλύτερη Business Class στον κόσμο και Καλύτερο First Class Airline Lounge στον κόσμο.

Το αεροσκάφος περιλαμβάνει επίσης οθόνες αφής υψηλής ευκρίνειας, με λειτουργία dual-screen που επιτρέπει την ταυτόχρονη θέαση δύο διαφορετικών βίντεο, ενώ οι επιβάτες μπορούν να απολαμβάνουν αμέτρητες επιλογές διασκέδασης μέσα από το βραβευμένο σύστημα ψυχαγωγίας Oryx One, αλλά και σύνδεση στο internet μέσω Wi-Fi.

