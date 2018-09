-Τον Αύγουστο, η Αφρική, η Άπω Ανατολή, οι Εγχώριες Πτήσεις της Τουρκίας και η Βόρεια Αμερική παρουσίασαν αύξηση of 3.1 μονάδες, 2.3 μονάδες, 2.2 μονάδες και 2.1 μονάδες, αντίστοιχα.

More in this category: