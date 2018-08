Η ΣΩΛΚ εκπληρώνει συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρεία Plains All American, με την αμερικανική εταιρεία μάλιστα να επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι το εργοστάσιο της Θίσβης είναι ένα από τα τρία εργοστάσια στον κόσμο που έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάσουν τον αγωγό Cactus II.

Στο επίκεντρο της γενικότερης αναστάτωσης που έχουν προκαλέσει οι αμερικανικοί δασμοί βρίσκεται η Σωληνουργεία Κορίνθου ( ΣΩΛΚ ), η οποία προμηθεύει με αγωγούς χάλυβα την κατασκευή του αγωγού Cactus II της εταιρείας Plains All American.

