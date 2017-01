Ο Όμιλος Μυτιληναίος «αποκαλύπτει» το μέγεθός του

Χρονιά ορόσημο αποτέλεσε το 2016 για τον Όμιλο Μυτιληναίου με τις πολυσχεδείς δραστηριότητες στην ενέργεια, τις κατασκευές και τα μέταλλα. Λίγο πριν εκπνεύσει το 2016, ανακοινώθηκε η έναρξη του εταιρικού μετασχηματισμού του Ομίλου με την συγχώνευση διά της απορροφήσεως των θυγατρικών εταιριών Protergia, Protergia Thermo, Aλουμίνιον της Ελλάδος και ΜΕΤΚΑ, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί πριν το τέλος Αυγούστου 2017.

Οι αναλυτές υποδέχτηκαν με θετικά σχόλια την απόφαση μετεξέλιξης του Ομίλου σε μια πολυ-βιομηχανία και στις εκτιμήσεις τους μετά την τηλεδιάσκεψη που είχε μαζί τους η διοίκηση της Μυτιληναίος, ανέφεραν ότι η νέα δομή θα ενισχύσει τις ελεύθερες ταμειακές ροές, με βελτιώσεις στο κομμάτι της φορολογίας και των συνεργειών, οι οποίες θα ξεπεράσουν κατά πολύ τα 20 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο επικεφαλής του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος στους αναλυτές, για το 2017 αναμένεται κύκλος εργασιών 1,5-1,7 δισ. ευρώ, EBITDA 300-330 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 200 εκατ. ευρώ με τις ελεύθερες ταμειακές ροές να διαμορφώνονται κοντά στα EBITDA (300 εκατ. ευρώ). Ενδεικτική της θετικής ανταπόκρισης της αγοράς στον εταιρικό μετασχηματισμό του Ομίλου Μυτιληναίου ήταν και η δήλωση -στήριξη που παρείχε ο μεγαλομέτοχος και CEO της Fairfax, Prem Watsa, το Fund του οποίου ελέγχει το 5% του ενιαίου Ομίλου. «Η Fairfax παραμένει πάρα πολύ σίγουρη για τις προοπτικές του Ομίλου Μυτιληναίου, την ικανότητα της διοίκησης να επιτύχει τους στόχους της και να δημιουργήσει και να διατηρήσει μακροπρόθεσμα κάποιες σταθερές επιχειρηματικές αξίες», τόνισε με δήλωσή του στο Bloomberg.

«O μετασχηματισμός του Ομίλου είναι το επόμενο κρίσιμο βήμα στη συνεχή εξέλιξή μας, που μας επιτρέπει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις και τις απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος, με γνώμονα πάντα την ανταπόδοση αξίας σε όλους τους εταίρους» αναφέρει στη δήλωσή του στην παρουσίαση της Μυτιληναίος που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της εταιρίας ο επικεφαλής του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Μυτιληναίος, το νέο σχήμα αποκτά κρίσιμο μέγεθος, απλοποιεί την εταιρική δομή, βελτιώνει το πιστωτικό προφίλ και την ευελιξία των ταμειακών ροών, εξασφαλίζοντας ότι τα κεφάλαια διατίθενται σε έργα με μεγαλύτερη ανταπόδοση αξίας. Οι ταμειακές ροές σταθεροποιούνται καθώς, οι θυγατρικές θα έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματικές ροές και το χρηματοοικονομικό κόστος μειώνεται μέσω της βελτιστοποίησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και την καλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Το νέο σχήμα μπορεί να ανταποκριθεί στη δυναμική και τις συνεχείς εναλλαγές των διεθνών αγορών, ενώ δίνεται η ευκαιρία για την αύξηση της παραγωγικότητας μέσω υλοποίησης λειτουργικών και χρηματοοικονομικών συνεργειών.

Σημαντικές θεωρούνται και οι δυνατότητες για οργανική ανάπτυξη μέσω και εξαγορών. Για την ΜΕΤΚΑ εκτιμάται ότι μειώνει το ρίσκο του επιχειρηματικού μοντέλου, ενόψει και του καθοδικού κύκλου της αγοράς και των προκλήσεων που απαιτούν συγκέντρωση μεγαλύτερων κεφαλαίων στα έργα.

Το νέο σχήμα οδηγεί στην ισχυροποίηση του ισολογισμού και της κερδοφορίας μέσω της μείωσης του χρηματοοικονομικού κόστους, λειτουργικών και άλλων συνεργιών καθώς και της ισχυροποίησης ταμειακών ροών. Αυτό δημιουργεί άριστες οικονομικές συνθήκες μέσω της δημιουργίας ισχυρών ταμειακών ροών - δυνατότητα δραστικής μείωσης του δανεισμού έως και μηδενισμό στο άμεσο μέλλον (επίτευξη άριστων οικονομικών δεικτών), καθώς και πλήρη ευελιξία για να προχωρήσει σε μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Η ενιαία εταιρεία θα ελέγχει τη Mytilineos Finance, M. Maritime Co, M+M Gas Co (50%) ενώ, στις υπόλοιπες θυγατρικές περιλαμβάνονται εταιρείες ΑΠΕ κ.λπ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρίας, σύμβουλος αναδιάρθρωσης διορίστηκε η Lazard. H Eurobank Ergasias θα ενεργεί ως Σύμβουλος Διαδικασίας (Process Advisor) αναφορικά με την έκδοση των νεων μετοχών. Η Mckinsey διορίστηκε ως σύμβουλος προκειμένου να υποστηρίξει τη λειτουργική μετάβαση των συγχωνευόμενων εταιριών στο νέο σχήμα , ενώ η “PKF Eυρωελεγκτική ΑΕ” διορίστηκε ως ανεξάρτητος ελεγκτής για τη διαπίστωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρίας. Η νέα εταιρεία συγκαταλέγεται πλέον μεταξύ των μεγαλύτερων και πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων στην Ελλάδα και των πιο ακμαίων και στιβαρών βιομηχανικών επιχειρήσεων διεθνώς, με ιδιαίτερα οφέλη για την ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας και οικονομίας.

Η οικονομική δύναμη του νέου αυτού σχήματος, ανοίγει το δρόμο για τη νέα εποχή της ελληνικής βιομηχανίας με πολλαπλά οφέλη για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, εξασφαλίζει μία σημαντική πορεία στις διεθνείς αγορές ανάμεσα σε κολοσσούς της παγκόσμιας βιομηχανίας. Συνακόλουθα επιτυγχάνεται βελτίωση του Corporate Governance σύμφωνα με τα διεθνή best practices (βέλτιστες πρακτικές διεθνώς), στα πρότυπα πολυεθνικών εταιρειών, με ευέλικτη/απλοποιημένη δομή, καλύτερη διάχυση του know how που υφίσταται σήμερα στις επιμέρους εταιρείες και βιώσιμη ανάπτυξη. Δομείται σύμφωνα με τα διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της νέας εταιρείας πρωτίστως για την προώθηση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μετόχων της, αλλά και με στόχο να επωφελούνται όλοι οι επιχειρηματικοί και κοινωνικοί εταίροι από τον τρόπο λειτουργίας της.

Ο Όμιλος Μυτιληναίου, που κατά 85% έχει εξαγωγική δραστηριότητα δεν επηρεάστηκε από τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε στα €635,8 εκατ., έναντι των €636,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, παραμένοντας σε σταθερά υψηλά επίπεδα. Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €101,4 εκατ. από €118,7 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2015, ενώ τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €12,4 εκατ., έναντι €32,8 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αναλυτικά, σχετικά με τις επιμέρους επιδόσεις των τομέων δραστηριότητας, ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων κατέγραψε κύκλο εργασιών €224,3 εκατ., έναντι €297,7 εκατ. το 2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €37,0 εκατ., έναντι €65,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οι συγκεκριμένες επιδόσεις αντικατοπτρίζουν μια ιδιαίτερη συγκυρία, δεδομένου ότι στο Α’ Εξάμηνο του 2015 οι τιμές του αλουμινίου διαμορφώθηκαν σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα πριν υποχωρήσουν σημαντικά στο Β’ εξάμηνο του έτους και στο Ά Τρίμηνο του 2016. Σημειώνεται ότι ο Τομέας της Μεταλλουργίας αναμένεται να καταγράψει σημαντικά ισχυρότερες οικονομικές επιδόσεις από το Β’ Εξάμηνο του 2016, καθώς, ευνοείται τόσο από τη σταδιακή ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου στο LME, όσο και από τη σημαντική πρόοδο της υλοποίησης του προγράμματος “Excellence” που επιφέρει δραστική μείωση του κόστους παραγωγής και καθιστά την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, έναν από τους ανταγωνιστικότερους παραγωγούς αλουμινίου διεθνώς.

Ο Τομέας Έργων EPC συνέχισε τη θετική του πορεία με τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο εργασιών €262,6 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2016, έναντι €257,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €38,7 εκατ. από €46,2 εκατ. το Α’ Εξάμηνο του 2015. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε €19,4 εκατ. έναντι €29,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η METKA συνεχίζει να αναπτύσσει τις δραστηριότητές της στην υποσαχάρια Αφρική, καθώς και σε άλλες αναπτυσσόμενες αγορές που αντιμετωπίζουν επείγουσες και πιεστικές ανάγκες ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, αρχίζουν να γίνονται εμφανή τα πλεονεκτήματα της στρατηγικής διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της ΜΕΤΚΑ, καθώς στο Α’ εξάμηνο καταγράφεται για πρώτη φορά αξιοσημείωτη συνεισφορά από τη ΜΕΤΚΑ–EGN που δραστηριοποιείται σε έργα ηλιακής ενέργειας σε διεθνές επίπεδο.

Ο Τομέας Ενέργειας, σημείωσε την ισχυρότερη ανάπτυξη μεγεθών, προσφέροντας σημαντική στήριξη στις οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου. Συγκεκριμένα, ο Τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών €152,5 εκατ. στο Α’ Εξάμηνο του 2016, έναντι €86,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2015, σημειώνοντας αύξηση 77,4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €27,2 εκατ. έναντι €6,6 εκατ., σε σύγκριση με το Α’ Εξάμηνο του 2015, καλύπτοντας ήδη την ετήσια επίδοση του 2015 που διαμορφώθηκε σε €22,4 εκατ.

Η υψηλή αποδοτικότητα, σε συνδυασμό με τη μείωση των τιμών Φυσικού Αερίου, ενισχύει δραστικά την ανταγωνιστικότητα των μονάδων του Ομίλου, που κατέγραψαν αύξηση 62,5% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επιτυγχάνοντας μερίδιο 9,7% στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής, έναντι 6,0% την αντίστοιχη περίοδο του 2015.

Ταυτόχρονα, η PROTERGIA συνεχίζει μεθοδικά να κερδίζει έδαφος στη λιανική αγορά ενέργειας καταγράφοντας την ισχυρότερη αύξηση μεριδίου αγοράς (+130% από τις αρχές του έτους) έναντι του ανταγωνισμού. Η στρατηγική συμφωνία με τη COSMOTE, για τη διάθεση προϊόντων της PROTERGIA μέσα από το εκτενές δίκτυο καταστημάτων COSMOTE και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, δημιουργεί νέα δεδομένα στην αγορά και υπογραμμίζει την προσήλωση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών για ηλεκτρική ενέργεια. Στηριζόμενος στις ενεργειακές επενδύσεις των προηγούμενων ετών, ο Όμιλος, όντας ήδη ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, στοχεύει σύντομα να καταστεί και ο μεγαλύτερος ιδιώτης προμηθευτής συμβάλλοντας στο ουσιαστικό άνοιγμα της ενεργειακής αγοράς.

Η σταδιακή αποκατάσταση της σταθερότητας στην ελληνική οικονομία, η ευθυγράμμιση του πλαισίου λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, η ανάκαμψη των τιμών του αλουμινίου σε συνδυασμό με τον αυστηρό έλεγχο του κόστους μέσω του προγράμματος “Excellence” και η σταθερά αυξανόμενη συνεισφορά του Ενεργειακού Τομέα, δημιουργούν τις προϋποθέσεις επίτευξης ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για το σύνολο του 2016.

Αλουμίνιον της Ελλάδος

Η Αλουμίνιον Α.Ε., διάδοχος επιχείρηση του Αλουμινίου της Ελλάδος Α.Ε., εξακολουθεί και είναι μία από τις λίγες ελληνικές επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν κατά την ένδοξη για την ελληνική μεταποίηση δεκαετία του 1960 και που συνεχίζει να παράγει και να διατηρεί την ανταγωνιστικότητά της σε μία σκληρή και απρόβλεπτη διεθνή αγορά. Η ίδρυσή της το 1960 και η λειτουργία έξι χρόνια μετά των δύο εργοστασίων παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου, συνδέθηκαν με την ανάπτυξη των πλούσιων κοιτασμάτων βωξίτη (30 εκατ. τόνοι, σύμφωνα με τις τότε μελέτες) στην περιοχή της ζώνης Ελικώνα - Παρνασσού - Γκιώνας και κυρίως, με το όραμα εκβιομηχάνισης της οικονομίας και κοινωνίας που τέθηκε ως προτεραιότητα για τις μεταπολεμικές κυβερνήσεις της χώρας.

Με τη λειτουργία του εργοστασίου το 1966, η Ελλάδα έγινε ο έκτος παραγωγός αλουμινίου στην Ευρώπη. Οι Γάλλοι της ΠΕΣΙΝΕ είχαν από πολύ νωρίς αποκτήσει πρόσβαση στις μελέτες του Γεωλογικού Ινστιτούτου, για να διαπιστώσουν το ύψος των βεβαιωμένων κοιτασμάτων βωξίτη πριν αποφασίσουν να επενδύσουν στην Ελλάδα.

Για να ληφθεί η οριστική απόφαση, ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση έπρεπε να δώσει απάντηση σε ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο συνόδευσε όλη τη μετέπειτα πορεία της εταιρείας μέχρι σήμερα. Το ερώτημα συνοψιζόταν στο εξής: Κατά πόσον υπάρχει η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία του εργοστασίου, από πότε θα είναι διαθέσιμη και ποια θα είναι η τιμή της.

Η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα της μονάδας, ήταν και εξακολουθούν να είναι άμεσα συνδεδεμένες με την τιμή του ρεύματος. Προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση αρχικού ύψους 75 εκατ. δολαρίων για την παραγωγή 200 χιλιάδων τόνων αλουμίνας και 62.400 τόνων αλουμινίου που θα διασφάλιζε την απασχόληση 1.000 εργαζομένων, τρία υδροηλεκτρικά έργα στον Αχελώο (Κρεμαστά, Πρέβεντζας και Καστράκι) άρχισαν να κατασκευάζονται παράλληλα με το εργοστάσιο και η ΔΕΗ, υπέγραψε σύμβαση με την ΠΕΣΙΝΕ για παροχή ενέργειας για 50 έτη σε σταθερή τιμή. Στη μακρά ιστορία της μέχρι σήμερα, όπως επεσήμανε κατά τη διάρκεια της επετειακής εκδήλωσης για τον εορτασμό 50 χρόνων συνεχούς και αδιάλλειπτης λειτουργίας και 10 χρόνων υπό τον έλεγχο του Ομίλου Μυτιληναίου, ο επικεφαλής του Ομίλου, Ευάγγελος Μυτιληναίος, η «Αλουμίνιον» πέρασε τρεις μεγάλες κρίσεις. Η πρώτη ήταν με την αποχώρηση των Γάλλων και των Καναδών το 2005. Η δεύτερη με την κατάρρευση των τιμών των μετάλλων το 2008, ως αποτέλεσμα της κρίσης που προκάλεσε η Lehman Brothers, όταν η τιμή του αλουμινίου έχασε το 1/3 της αξίας της και η «Αλουμίνιον» έχανε κάθε μέρα 1 εκατ. δολάρια και η τρίτη όταν εξαντλήθηκε η «φούσκα» της Κίνας και σημειώθηκε νέα κατάρρευση της τιμής των μετάλλων. Με 600 εκατ. επενδύσεις στη δεκαετία και δύο προγράμματα που μείωσαν το κόστος κατά 50%, ο Όμιλος Μυτιληναίου κατάφερε να καταστήσει την ιστορική βιομηχανία μεταξύ των τριών πιο ανταγωνιστικών εταιρειών του κλάδου διεθνώς. Αποτελεί σήμερα μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες της Ευρώπης, με ετήσια παραγωγή 820.000 τόνων αλουμίνας και 190.000 τόνων αλουμινίου και απασχολεί 1.100 άτομα άμεσα και περισσότερα από 400 έμμεσα.

"Όταν πριν από 50 χρόνια ο Κωνσταντίνος Καραμανλής τοποθετούσε το θεμέλιο λίθο για το εργοστάσιο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τη λαμπρή πορεία και τη συμβολή του βιομηχανικού συμπλέγματος στην ελληνική οικονομία" τόνισε στην ομιλία του ο κ. Μυτιληναίος κάνοντας μια σύντομη παρουσίαση στην μακρά πορεία στο χρόνο της ιστορικής μεταλλευτικής βιομηχανίας. “Σήμερα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα" τόνισε ο κ. Μυτιληναίος. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ πίστεψε στη δυναμική της ΑτΕ και πολλαπλασίασε την αξία της στο χρόνο. Δέκα χρόνια αδιάλειπτης επενδυτικής πορείας ήταν αρκετά για την επίμονη κατάκτηση της κορυφής.

Η εκτόξευση της ΑτΕ στις υψηλότερες θέσεις της παγκόσμιας βιομηχανίας αντικατοπτρίζει την σημαντική της συνεισφορά στην ανάπτυξη της εγχώριας επιχειρηματικότητας και τη συμβολή της στην προσπάθεια ανόρθωσης της ελληνικής οικονομίας. Με πρωτοποριακές κινήσεις και καινοτόμο προφίλ, θέτει τις βάσεις για μία ελληνική βιομηχανία ανταγωνιστική, που διεκδικεί δεσπόζουσα θέση στο διεθνές περιβάλλον.

Από το 2005 που ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ εξαγόρασε την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ προχώρησε σε επενδύσεις που ξεπερνούν τα 600 εκ. ευρώ, με αιχμή του δόρατος την τεχνολογία και την καινοτομία και οδήγησε την ιστορική αυτή βιομηχανία στο μέλλον, ανταποδίδοντας αξία τόσο στην ελληνική κοινωνία, όσο και στην ελληνική οικονομία. Οι συνολικές επενδύσεις – ενεργειακές, βιομηχανικές και περιβαλλοντικές – που έγιναν στο συγκρότημα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ, είναι οι μεγαλύτερες που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα από ιδιώτη τα τελευταία χρόνια.

Η τελευταία επένδυση, που ουσιαστικά επισφραγίζει την πρώτη αυτή δυναμική δεκαετία, είναι η εγκατάσταση μίας νέας σύγχρονης μονάδας διαπύρωσης αλουμίνας, ονομαστικής δυναμικότητας παραγωγής 1.350t ανά ημέρα, που αντικαθιστά προηγούμενες μονάδες πεπερασμένης τεχνολογίας και υψηλής θερμικής κατανάλωσης. Πρόκειται για έργο που μειώνει σημαντικά το ενεργειακό κόστος, αλλά και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ δίνει μεγάλες δυνατότητες στην ευελιξία της παραγωγής.

