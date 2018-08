Ο Όμιλος, στην προσπάθειά του για διαρκή πρωτοπορία στον κλάδο και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, υλοποίησε επενδύσεις στοχεύοντας στην διεύρυνση των δραστηριοτήτων του, στην επέκταση των εγκαταστάσεών του και τη βελτίωση του μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι προσθήκες ενσώματων παγίων του Ομίλου ανήλθαν σε Ευρώ 6,9 εκατ. περίπου για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017 (2016: Ευρώ 9 εκατ. περίπου). Οι σημαντικότερες από αυτές αφορούν: Για τη Μητρική: Πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, ήτοι πρόσθετα εξαρτήματα, καλούπια, μήτρες, συνολικής αξίας Ευρώ 2,5 εκατ. περίπου (2016: Ευρώ 5 εκατ. περίπου). Για τις θυγατρικές εξωτερικού: Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL YU INDUSTRY S.A. και στη θυγατρική της Εταιρεία ALPRO AD, που αφορούν κυρίως πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού ύψους Ευρώ 3 εκατ. περίπου (2016: Ευρώ 1,3 εκατ. περίπου). Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL ALBANIA Sh.P.K. που αφορούν κυρίως προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού και πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις, συνολικού ύψους Ευρώ 0,6 εκατ. περίπου (2016: Ευρώ 0,5 εκατ. περίπου). Επενδύσεις στη θυγατρική ALUMIL CYPRUS LTD που αφορούν κυρίως προμήθεια λοιπού εξοπλισμού συνολικού ύψους Ευρώ 0,4 εκατ. περίπου (2016: Ευρώ 24 χιλ. περίπου). Επενδύσεις στη θυγατρική ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε. που αφορούν κυρίως πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις και προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού συνολικού ύψους Ευρώ 0,2 εκατ. περίπου (2016: Ευρώ 24 χιλ. περίπου).

