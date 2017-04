Reuters: Η κρίση έσβησε τα φώτα στην Ελλάδα

Το φαινόμενο της ενεργειακής κρίσης στην Ελλάδα περιγράφει σε άρθρο του το πρακτορείο Reuters, υπογραμμίζοντας το πρόβλημα με τους απλήρωτους λογαριασμούς που αντιμετωπίζουν χιλιάδες νοικοκυριά.

Το σχετικό άρθρο έχει τίτλο «Greece’s dark age: How austerity turned off the lights», και επισημαίνει πως πάνω από το 40% των Ελλήνων καθυστερούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ένα ποσοστό πολύ μεγάλο, που ασφαλώς είναι και το υψηλότερο στην Ευρώπη.

Το Reuters υπενθυμίζει πως ο CEO της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης, αποκάλυψε στην ελληνική Bουλή πως από τον Ιούνιο του 2015 οι απλήρωτοι λογαριασμοί έχουν αυξηθεί κατά 1 δισ. ευρώ, αγγίζοντας τα 2,6 δισ.

Αναφορά γίνεται ακόμα στην κλοπή ηλεκτρικού ρεύματος, που αρχίζει και παίρνει μεγάλες διαστάσεις στη χώρα μας, κάτι που σε αριθμούς μεταφράζεται με απώλειες 500 με 600 εκατομμύρια ευρώ για τη ΔΕΗ.

Η ΔEΗ αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για το ποσό αυτό.