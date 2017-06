Ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ύψους 12,94% που αντιστοιχεί σε 30.014.813 δικαιώματα ψήφου της ΑΔΜΗΕ κατείχε στις 19 Ιουνίου η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο σύνολο περιλαμβάνεται ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου ύψους 5,61% και αντίστοιχα 13.009.018 δικαιώματα ψήφου που κατέχει άμεσα η Silchester International Investors International Value Equity Trust.

Η SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS LLP έχει την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων για τους παρακάτω πελάτες της: Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Trust, Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust, Silchester International Investors International Value Equity Group Trust, Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust, Calleva Trust.