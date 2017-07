Στην καινοτομία επενδύει η εταιρία παραγωγής ενέργειας Protergia του Ομίλου Μυτιληναίος. Πέρα από το στάδιο της παραγωγής και την ανάπτυξη του πελατολογίου της η εταιρία ανοίγει το δρόμο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην πόλη, που όπως φαίνεται τα επόμενα χρόνια θα κυριαρχήσει.

Ουσιαστικά η Protergia ανοίγει δρόμο στο μέλλον που … έρχεται. Σημειώνεται ότι ήδη σε πολλές χώρες της Ευρώπης έχει αποφασιστεί τα επόμενα χρόνια σταδιακά να αποσυρθεί το αυτοκίνητο με κινητήρες εσωτερικής καύσεων και να δοθεί ο … δρόμος αποκλειστικά στα καθαρά και … έξυπνα αυτοκίνητα.

Η Protergia είναι ο Τομέας Ενέργειας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ , του μεγαλύτερου ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Διαθέτει ένα ενεργειακό χαρτοφυλάκιο δυναμικότητας άνω των 1.200 MW, που ξεπερνά το 14% του ενεργού και αδειοδοτημένου εγκατεστημένου θερμικού παραγωγικού δυναμικού της χώρας.

Διαχειρίζεται όλες τις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της εταιρείας που περιλαμβάνουν μονάδες παραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο και μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί και μικρά υδροηλεκτρικά έργα).

«Στοχεύουμε να φέρουμε την ηλεκτροκίνηση σε όλους» τόνισε η διευθύντρια επικοινωνίας και μάρκετινγκ του ομίλου Μυτιληναίος, Β. Μπουζάλη κατά τη χτεσινή παρουσίαση της συνεργασίας με την η Kosmocar – Volkswagen.

«Ήρθε η ώρα της ηλεκτροκίνησης και για την Ελλάδα», υπογράμμισε και ο γενικός διευθυντής της Protergia Ντ. Μπενρουμπή και χαρακτήρισε μονόδρομο τη στροφή προς τις καθαρές μορφές ενέργειας. Τόνισε δε ότι ήδη αρκετές μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν ανακοινώσει ότι θα παύσουν να παράγουν αυτοκίνητα βενζίνης από το 2025 και μετά.

Μάλιστα και στο θέμα του δικτύου φόρτισης που αυτή τη στιγμή είναι περιορισμένο και είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που δυσκολεύουν την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στις Ελληνικές πόλεις αναμένεται να υπάρξει εξέλιξη. Σήμερα ένας οδηγός μπορεί να φορτίσει το αυτοκίνητό του στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου στο Μαρούσι από σημείο της Protergia αλλά στο επόμενο διάστημα αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά το σχετικό δίκτυο στην Αθήνα.

Επιδότηση στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Στο φόντο αυτό η Kosmocar – Volkswagen ανακοίνωσε χτες την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την Protergia, τον μεγαλύτερο ιδιώτη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Η σύμπραξη με τη VW

Σημειώνεται ότι το Σεπτέμβριο του 2016, η Volkswagen παρουσίασε στην Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Παρίσι το Volkswagen I.D., το μοντέλο-σταθμό της μάρκας για την μελλοντική της ανάπτυξη στους τομείς της ηλεκτροκίνησης και της αυτόνομης οδήγησης.

Τους επόμενους 8 μήνες, η Volkswagen παρουσίασε 2 επιπλέον πρωτότυπα της προϊοντικής οικογένειας I.D. (I.D. Buzz, I.D. Crozz), δηλώνοντας με σαφήνεια τον προσανατολισμό της στην ηλεκτροκίνηση, μέσα από την ανάπτυξη μιας πλήρους γκάμας μοντέλων σε διάφορες κατηγορίες.

Με συνέπεια στην μελλοντική αναπτυξιακή στρατηγική της μάρκας και με στόχο τον εκδημοκρατισμό της ηλεκτροκίνησης για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά, η Kosmocar – Volkswagen ανακοίνωσε την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με την Protergia, τον μεγαλύτερο ιδιώτη παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 82PS και ροπής 210Nm, το e-up! powered by Protergia, επιταχύνει (0-80km) σε 8,1’’ με μέγιστη ταχύτητα 130km/h.

Το νέο αυτοκίνητο

Το e-up! powered by Protergia διαθέτει 3 οδηγικά προφίλ (normal, eco και eco+) και 5 επίπεδα ανάκτησης ενέργειας κατά την πέδηση για βέλτιστη διαχείριση ενέργειας και αυτονομίας.

Η μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 18,7 kWh εξασφαλίζει στο e-up! αυτονομία μέχρι 160km με μέση κατανάλωση 11,7 kWh/100km.

Για τη φόρτιση του e-up! υπάρχουν 3 εναλλακτικοί τρόποι: Απλή οικιακή φόρτιση, ταχυφορτιστής (συμπεριλαμβάνεται) και σε ειδικό δημόσιο σταθμό φόρτισης.

Βάσει του οικιακού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος της Protergia, το e-up! powered by Protergia αποτελεί τον οικονομικότερη μορφή αυτοκίνησης στην Ελληνική αγορά, με κόστος μόλις €1,10 για κάθε 100 χιλιόμετρα! To e-up! powered by Protergia διατίθεται στην προνομιακή τιμή των €19.950. Με επιδότηση δηλαδή 10.000 ευρώ.

Βασικός Εξοπλισμός

Το e-up! by Protergia διαθέτει πλήρη βασικό εξοπλισμό, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

-Πλήρες set καλωδίων φόρτισης σε οικιακή πρίζα και σε wallbox

-Climatronic (αυτόματος κλιματισμός)

-Cruise Control

-City Emergency Brake

-Αισθητήρες Παρκαρίσματος πίσω με ηχητική προειδοποίηση

-Δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι

-Ζάντες αλουμινίου 15" «Blade»

-Φώτα ημέρας LED

-Αισθητήρα βροχής

-Λειτουργία Leaving Home & Coming Home

-Θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα

-Φιμέ πίσω κρύσταλλα

-Composition Phone με Bluetooth

-maps + more

-Car-Net e-Remote

Επιπρόσθετα, το e-up! by Protergia διαθέτει διακριτικά αυτοκόλλητα στα πλευρικά του αμαξώματος καθώς και λογότυπα Protergia τόσο στη κολώνα “B” όσο και στη πόρτα του χώρου αποσκευών.

e-Protergia Οικιακό

«Η τιμολογιακή τοποθέτηση της έκδοσης e-up! powered by Protergia κάνει προσιτή την ηλεκτροκίνηση στο ευρύ Ελληνικό κοινό, αλλάζοντας τα δεδομένα και τις δυνατότητες απόκτησης ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου, ενώ σε συνδυασμό με το Πρόγραμμα “e-Protergia Οικιακό” οι κάτοχοι ηλεκτρικών αυτοκινήτων Volkswagen επωφελούνται των ειδικών τιμών ηλεκτρικού ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» αναφέρει ανακοίνωση της εταιρίας.

Στο πλαίσιο αυτό, για όλους τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών Volkswagen η Protergia δίνει τη δυνατότητα μεταφοράς στο προνομιακό τιμολογιακό πακέτο “e-Protergia Οικιακό” το οποίο δημιούργησε αποκλειστικά για τη συνεργασία της με την Kosmocar – Volkswagen.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις ακόλουθες προνομιακές παροχές:

* Ένα τιμολόγιο ειδικά σχεδιασμένο για τους κατόχους ηλεκτρικών Volkswagen

* Δωρεάν την ενέργεια ενός έτους για τη φόρτιση του ηλεκτρικού Volkswagen

* Έως και 21% έκπτωση στις χρεώσεις ηλεκτρικού ρεύματος του σπιτιού σας

* Χωρίς εγγύηση με την εξόφληση μέσω πάγιας εντολής τραπεζικού λογαριασμού.

Γιώργος Αλεξάκης