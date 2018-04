Επενδύσεις ύψους 35 εκατ. ευρώ την επόμενη πενταετία σχεδιάζει η εταιρία AVIN του Ομίλου της Motor Oil Hellas, ώστε αφενός να ξεδιπλώσει ένα σχέδιο δυναμικού μάρκετιγκ με έμφαση στα νέα προϊόντα, αλλά κι αφετέρου να πυκνώσει και να ανανεώσει αισθητικά το δίκτυο πρατηρίων της. Αυτό ανέφερε η διοίκηση της εταιρίας σε ενημέρωση τύπου στο ιστορικό εστιατόριο «Βασίλαινας» το μεσημέρι της Τετάρτης.

Έτσι, έχει στόχο την ανακαίνιση των περίπου 500 πρατηρίων της εταιρείας, αλλά και την ανάπτυξη του δικτύου της στη Β. Ελλάδα, όπου πρόσφατα η Motor Oil Hellas απέκτησε αποθηκευτικούς χώρους από τη Revoil στην Καβάλα.

Για τη Β. Ελλάδα η εταιρεία έχει ως στόχο να ξεπεράσει τα 200 πρατήρια από 170, που έχει σήμερα και παράλληλα να αυξήσει μερίδια.

Παράλληλα, στοχεύει στην αύξηση των εταιρικών πρατηρίων σε όλη την Ελλάδα, που σήμερα ανέρχονται στα 100, με ταυτόχρονη ενίσχυση της παρουσίας της AVIN στους νέους οδικούς άξονες. Σημειώνεται ότι ήδη μετά το πρατήριο στην Πελάνα (στο νέο αυτοκινητόδρομο Λεύκτρο Σπάρτη) διαθέτει άλλα τέσσερα πρατήρια στην Ιόνια οδό.

Επιπλέον, η εταιρία λανσάρει μια ποικιλία καυσίμων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου οδηγού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρίας, προσφέρει δύο συμπληρωματικές οικογένειες καυσίμου, την οικογένεια Best Value (αμόλυβδη βενζίνη Best Value 95 για ξεκάθαρη οικονομία έως 4% και πετρέλαιο Best Value Diesel για φροντίδα του κινητήρα) και την οικογένεια Action (βενζίνη Action 100 και Action Diesel) με ειδικά πρόσθετα τελευταίας γενιάς που εξασφαλίζουν υψηλές αποδόσεις, επιτάχυνση και προστασία του κινητήρα από τις φθορές.

Ποιότητα στα καύσιμα

Επιπρόσθετα, το 2017 η AVIN έχοντας κατά νου ότι πλέον ο καταναλωτής δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα των καυσίμων, αναβάθμισε το πρόγραμμα ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου στα πρατήριά της.

Συγκεκριμένα, το νέο της ολοκληρωμένο πρόγραμμα που έχει λάβει την πιστοποίηση της Bureau Veritas, εξασφαλίζει πλήρως ότι ο καταναλωτής θα λάβει το σωστό καύσιμο ποιοτικά και ποσοτικά.

Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε σε παρουσίαση για τα ΜΜΕ, το 2017, εξειδικευμένα οχήματα της εταιρείας διένυσαν πάνω από 150.000 χιλιόμετρα πραγματοποιώντας 30.000 αναλύσεις ποιότητας και ελέγχους σε αντλίες και άλλα κρίσιμα σημεία του πρατηρίου.

Άλλο ένα εργαλείο ανάπτυξης των πωλήσεων για την AVIN είναι και το αναβαθμισμένο πρόγραμμα πιστότητας που αναπτύσσει, το «AVIN κερδίζω». Ένα πρόγραμμα όπου ο πελάτης µε κάθε συναλλαγή σε καύσιμα, λιπαντικά και πετρέλαιο θέρμανσης μπορεί να συλλέξει πόντους με χρήση της κάρτας ή της εφαρμογής. Μόλις συγκεντρωθούν 250 πόντοι αμέσως βγαίνει ένα κουπόνι αξίας 3€, το οποίο μπορεί να εξαργυρωθεί ακόμα και από την αμέσως επόμενη αγορά στο πρατήριο.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για τα βήματα που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Η AVIN μετά από 40 χρόνια λειτουργίας βρίσκεται σε τροχιά ανάπτυξης και ανανέωσης προσφέροντας μία πλήρη γκάμα διαφοροποιημένων καυσίμων κορυφαίας ποιότητας, αλλά και υπηρεσίες μοναδικές όπως το νέο πρόγραμμα AVIN Κερδίζω» τόνισε ο κ. Τόλης Βασιλακάκης, Γενικός Διευθυντής της AVIN.

Από την πλευρά του κ. Γιώργος Θωμαΐδης, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της AVIN, δήλωσε: «Η AVIN προχωράει δυναμικά, ως μία μοντέρνα εταιρεία που αφουγκράζεται τις ανάγκες του καταναλωτή και είναι παρούσα στις εξελίξεις. Με νέα εικόνα, θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών του μέλλοντος».

Ουσιαστικά με την ανάπτυξη, τα καινοτόμα προϊόντα όπου σε αυτά συγκαταλέγεται και η παροχή φόρτισης τω νέων ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων (σχεδιάζεται πιλοτικά η δημιουργία σταθμών φόρτισης σε 4 πρατήρια στην Ιόνια Οδός), την αλλαγή εταιρικής ταυτότητας η εταιρία στοχεύει να πλασαριστεί δυναμικά σε μια αγορά που δεινοπαθεί, λόγω υπερφορλόγησης και λαθρεμπορίου. Είναι ενδεικτικό ότι πέρυσι υπήρξε πτώση της αγοράς, ενώ στο πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφεται μεν αύξηση των πωλήσεων στα καύσιμα κίνησης (1,9% στις βενζίνες και 5,8% στο κίνησης) ωστόσο η συνολική εικόνα είναι πτωτική λόγω της μειωμένης ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης (-22%).

Γιώργος Αλεξάκης