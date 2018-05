Ο Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) προκήρυξε διαγωνισμό για την κατασκευή Σταθμού Φόρτωσης Βυτιοφόρων LNG στη Ρεβυθούσα, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές μέχρι τις 21 Ιουνίου 2018.

Πρόκειται για ένα έργο με το οποίο ο ΔΕΣΦΑ θα δώσει τη δυνατότητα, σε βιομηχανίες και αστικές περιοχές που βρίσκονται μακριά από το δίκτυο μεταφοράς, να αποκτήσουν πρόσβαση στο φυσικό αέριο, ενώ παράλληλα θα επιτρέψει τον ανεφοδιασμό πλοίων που χρησιμοποιούν LNG για την κίνησή τους.

Ο νέος Σταθμός Φόρτωσης Βυτιοφόρων LNG, συνολικού προϋπολογισμού 6 εκατ. ευρώ περιλαμβάνεται στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ και η λειτουργία του αναμένεται να αρχίσει το 2020. Ο σχεδιασμός του συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Poseidon Med II, ενώ η κατασκευή του από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τα τεύχη του διαγωνισμού με τίτλο "Detailed Engineering, Procurement and construction of an LNG Truck Loading Station at Revithoussa Terminal” έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της CosmoΟΝΕ: https://www.marketsite.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγγραφούν στον σύνδεσμο: https://www.cosmo-one.gr/register