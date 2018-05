Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα 23 Μαΐου 2018. Μετά από συζήτηση, το Δ.Σ. ενέκρινε την εισήγηση «Απόσχιση Κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού Μεγαλόπολης και Μελίτης της ΔΕΗ και εισφορά τους σε δύο νέες εταιρείες, σύμφωνα με τον Νόμο 4533/2018. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Expression of Interest – «EoI») για τη μεταβίβαση των μετοχών των δύο νέων εταιρειών».

