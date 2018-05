Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG JUST) ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών για μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, με στόχους τη μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και την αλλαγή στη συμπεριφορά τόσο των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και όσων επενδύουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών. Το κύριο μήνυμα της εκστρατείας είναι ότι τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας θα ωφελήσουν όχι μόνο τον προϋπολογισμό των οικογενειών, αλλά και τα ενεργειακά αποθέματα και την προστασία του περιβάλλοντος. «Ακόμα και πολύ μικρές αλλαγές στην καθημερινή συμπεριφορά των καταναλωτών, μπορoύν να βοηθήσουν τις οικογένειες να εξοικονομήσουν χρήματα. Και η αξιοποίηση της οικονομικής ενίσχυσης που είναι διαθέσιμη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των νοικοκυριών, μπορεί να βοηθήσει συνολικά στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην προστασία του περιβάλλοντος», επισημαίνει η Ευρωπαία Επίτροπος κ. Jourová.

More in this category: