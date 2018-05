4. Glencore Energy UK LTD

Συγκεκριμένα, οι «μνηστήρες» που ενδιαφέρονται την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (από κοινού πώληση τουλάχιστον 50,1% από το ΤΑΙΠΕΔ και την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.) στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», είναι οι εξής:

More in this category: