Τέλος για την "μικρή" διασύνδεση διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου είναι σε εξέλιξη οι διαγωνισμοί ενώ για την "μεγάλη" Κρήτης- Αττικής , προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ ο ΑΔΜΗΕ υπέγραψε στο Λουξεμβούργο σύμβαση χρηματοδότησης ύψους 200 εκατ. ευρώ, με τις Bank of China (Luxembourg) και ICBC.

