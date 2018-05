Αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης για το 66% του ΔΕΣΦΑ , που αφορά το 35% της συμμετοχής του Ομίλου και το 31% του Ελληνικού Δημοσίου, οι πωλητές έκαναν αποδεκτή την προσφορά ύψους €535 εκατ. από επιχειρηματικό σχήμα αποτελούμενο από τις Ευρωπαϊκές εταιρείες Snam S.p.A., Enagas and Fluxys, ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 7 Μαΐου 2018, ενέκρινε τη συναλλαγή, η οποία τελεί υπό τις εγκριτικές διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ , καθώς και τις εγκρίσεις των αρμοδίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.

