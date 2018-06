«Ως τμήμα του Nοτίου Διαδρόμου Aερίου, ο TAP αποτελεί μια ιστορική εξέλιξη που ανοίγει ένα νέο δρόμο παροχής φυσικού αερίου μήκους 3.500 χιλιομέτρων φέρνοντας μια νέα πηγή ενέργειας στην Ευρώπη», ανέφερε κατά την ομιλία της, η Διευθύντρια του έργου στην Ελλάδα, κα Κατερίνα Παπαλεξανδρή , στο πλαίσιο της 22ης Συζήτησης Στρογγυλής Τραπέζης με την Ελληνική Κυβέρνηση με θέμα “A Compass for Europe – A Fair Wind for Greece” που διοργανώθηκε από το Economist στις 14 και 15 Ιουνίου 2018 στην Αθήνα.

