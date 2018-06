Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνολογίας και Καινοτομίας των Έξυπνων Δικτύων για την Ενεργειακή Μετάβαση (ΕΤΙP SNET- European Technology and Innovation Platform – Smart Networks for Energy Transition), με επικεφαλής τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου, παρουσίασε χτες στις Βρυξέλλες το όραμά της για την εξέλιξη των ενεργειακών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη έως το 2050, το «Vision 2050».

More in this category: