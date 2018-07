Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ κατά την σημερινή του συνεδρίαση απέκλεισε τρία επενδυτικά σχήματα που δεν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (από κοινού πώληση τουλάχιστον 50,1% από το ΤΑΙΠΕΔ και την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.) στην εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» ( ΕΛΠΕ ).

