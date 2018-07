Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Τράπεζας ο αγωγός μήκους 878 χιλιομέτρων που ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, περνά σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, συνεχίζει την Αλβανία και, αφού περάσει κάτω από την Αδριατική Θάλασσα, καταλήγει στη νότια Ιταλία, θα συμβάλει επίσης στην αύξηση της αξιοπιστίας του ενεργειακού εφοδιασμού για τους καταναλωτές , καθώς και στην επίτευξη σημαντικής μείωσης του CO 2 , παρέχοντας καθαρότερο καύσιμο σε σύγκριση με τον άνθρακα. Η πρώτη παράδοση φυσικού αερίου αναμένεται μέχρι το 2020.

More in this category: