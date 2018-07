Στην εκδήλωση που διοργάνωσε για 15η συνεχή χρονιά φέτος η εταιρεία New Times Publishing παρευρέθηκαν πάνω από 500 επιχειρηματίες και στελέχη των υγιέστερων εν Ελλάδι επιχειρήσεων, καθώς επίσης και εκπρόσωποι της Πολιτείας και Κυβερνητικών φορέων, οργανισμών και φορέων του δημοσίου.

Ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ( ΔΕΣΦΑ ), για μια ακόμη χρονιά, διακρίθηκε ως μια από τις πλέον καταξιωμένες και δυναμικές επιχειρήσεις της ελληνικής οικονομίας, στο πλαίσιο των βραβείων επιχειρηματικής αριστείας “Diamonds of The Greek Economy 2018”, που διοργανώθηκαν την Τρίτη, 3 Ιουλίου, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.

