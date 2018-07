Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ , στη συνεδρίαση της Τετάρτης, αποφάσισε ότι οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι επενδυτές πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για τη Β’ φάση του διαγωνισμού για την απόκτηση του 50,1% των ΕΛΠΕ (από κοινού πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ και την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.).

Glencore Energy UK LTD και Vitol Holding B.V. περνούν στη Β` φάση του διαγωνισμού για τα ΕΛΠΕ , σύμφωνα με απόφαση τυο ΤΑΙΠΕΔ.

