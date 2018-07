Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ , Xinghua Shi, ανέφερε: «Ως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ , εκπροσωπώντας τη State Grid Corporation of China, στρατηγικό επενδυτή στον ΑΔΜΗΕ , εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας για τις ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν στις μεγάλες πυρκαγιές στην Αττική και στηρίζουμε κάθε ενέργεια που μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση των καταστροφών».

More in this category: