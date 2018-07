Εκτός από την ανεμογεννήτρια, ο όμιλος της Eunice αναπτύσσει παράλληλα το σύστημα S4S (Storage for Sustainability Smart Grid Security and Solutions) που συνδυάζει ΑΠΕ, συμβατική παραγωγή ενέργειας και συσσωρευτή με υπολογιστή που αναλύει δεδομένα και προβλέψεις για την παραγωγή ενέργειας (ηλιοφάνεια, ένταση ανέμου κλπ.) με τις αντίστοιχες προβλέψεις για την κατανάλωση και προσαρμόζει ανάλογα την παραγωγή ενέργειας, ρυθμίζει την φόρτιση ή αποφόρτιση της μπαταρίας κλπ.

«Αυτό που βλέπουμε κοιτώντας τις διεθνείς αγορές αλλά και τις διεθνείς οικονομίες είναι πως η περίοδος της κεντρικής παραγωγής ενέργειας, καθώς και της κεντρικής εκμετάλλευσης των καρπών και των θετικών απολαβών της συγκεκριμένης ενέργειας, έχει παρέλθει. Πλέον δεν μπορούμε να μιλάμε για έναν παραγωγό και έναν απλό καταναλωτή, αλλά πρέπει να μπούμε στη νοοτροπία των συνεργασιών μεταξύ παραγωγού, καταναλωτή και τη δημιουργία του λεγόμενου pro-sumer (producer and consumer)», επισημαίνει στο ΑΠΕ ο τεχνικός διευθυντής της Eunice Wind Δρ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, εξηγώντας την επιχειρηματική φιλοσοφία της εταιρείας.

