Σύμφωνα με το διαγωνισμό που διενεργείται από το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων, παραχωρείται τουλάχιστον το 50,1% των μετοχών των ΕΛΠΕ , με το Δημόσιο ( ΤΑΙΠΕΔ ) να παραχωρεί το 20%, από το 35,48% που κατέχει σήμερα, και την πλευρά Λάτση (Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.) το 30,1%, από 45,47% που κατέχει σήμερα. Στην πρώτη φάση, της εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, εμφανίστηκαν οι εταιρείες Glencore, Vitol, η Carbon Asset Management από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Alrai Group από το Ιράκ και η GFC Alliance. Εκτός από τις δύο πρώτες διεθνώς γνωστές εταιρείες trading, οι υπόλοιπες έχουν ήδη αποκλειστεί από τη δεύτερη φάση των δεσμευτικών προσφορών.

More in this category: