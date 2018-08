Μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και την πλήρη συναίνεση του στρατηγικού επενδυτή, State Grid Corporation of China (της οποίας πάγια πολιτική είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας όπως πράττει και στην Κίνα), τροποποιούνται οι σχετικές ρυθμίσεις τις Συμφωνίας Μετόχων. Ειδικότερα, διασφαλίζονται πλέον επ’ αόριστον οι θέσεις εργασίας όλων των εργαζομένων, έως ότου θεμελιώσουν πλήρη συνταξιοδοτικά δικαιώματα.

