Η μέση συχνότητα εκδήλωσης βλαβών (βλάβες ανά πελάτη και έτος) και ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) στη χώρα μας, βρίσκονται κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από τα πιο κάτω σχήματα που προέρχονται από την πλέον πρόσφατη Έκθεση του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (Council of European Energy Regulators), του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, αναφορικά με τη συνέχεια τροφοδότησης της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Στα σχήματα δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρούμενες διακοπές τροφοδότησης, δηλαδή όσες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και όσες σχετίζονται με ακραίες (δυσμενείς) καιρικές συνθήκες.

