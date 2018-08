Τα λειτουργικά αποτελέσματα στο τρίμηνο αλλά και το εξάμηνο, αντανακλούν κυρίως τη διαφοροποίηση του περιβάλλοντος διύλισης καθώς τα διεθνή περιθώρια μειώθηκαν, ενώ ιδιαίτερα αρνητική επίπτωση έχει και η ενδυνάμωση του Ευρώ σε σχέση με το δολάριο. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί με αυξημένες προβλέψεις για αγορά δικαιωμάτων ρύπων CO 2 , ενώ περιορισμένη επίπτωση είχε η προγραμματισμένη συντήρηση στα διυλιστήρια Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης που ολοκληρώθηκε με επιτυχία εντός του Β’ Τριμήνου, με περαιτέρω βελτίωση των μονάδων παραγωγής και σημαντικά θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία από το Γ’ Τρίμηνο.

