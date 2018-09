Τα Διεθνή Βραβεία Επιχειρήσεων θεωρούνται από τις κορυφαίες διοργανώσεις επιχειρηματικών βραβείων παγκοσμίως . Για το 2018, συμμετείχαν εταιρείες και οργανισμοί από συνολικά 74 εθνικότητες, με τις υποψηφιότητες από διάφορους κλάδους να είναι περισσότερες από 3.900 σε ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών. Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. διακρίθηκε στην κατηγορία του Καλύτερου Ετήσιου Απολογισμού (Best Annual Report).

