Η WATT+VOLT, ως μια ταχύτατα αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία που ανταποκρίνεται συνεχώς στις εξελίξεις που επιτάσσει η εποχή Internet of Things, συμμετέχει και φέτος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με κύριο γνώμονα την τεχνολογία και την καινοτομία. Για ακόμη μια χρονιά η εταιρεία υπόσχεται να εκπλήξει τους επισκέπτες της Έκθεσης και να γίνει πόλος έλξης ενδιαφέροντος για όλες τις εξελίξεις στον κλάδο της ενέργειας.

Όλοι οι επισκέπτες του περιπτέρου 10 (stand 8) της WATT+VOLT, και του καταστήματος της Θεσσαλονίκης στην Ίωνος Δραγούμη 4, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε έναν hi - tech διαγωνισμό συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής και να γίνουν ένας από τους μεγάλους νικητές που θα κερδίσουν μερικά από τα πλούσια δώρα που θα κληρωθούν . Ένας τυχερός νικητής θα έχει τη χαρά να αποκτήσει «έξυπνες» συσκευές (ρελέ και gateway) της υπηρεσίας smartwatt , η οποία μετατρέπει το σπίτι σε «έξυπνο», προσφέροντας άνεση στην καθημερινότητα των καταναλωτών, ασφάλεια, αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να ελέγχουν το χώρο τους, από μια και μόνο εφαρμογή, από όπου κι αν βρίσκονται. Μια σειρά από άλλες έξυπνες συσκευές όπως smart TV και smartphone συγκαταλέγονται ανάμεσα στα δώρα που θα κερδίσουν οι νικητές.

